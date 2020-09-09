Після заяви Лео про бажання покинути Камп Ноу англійський клуб активізувався і був готовий здійснити трансфер. Ман Сіті навіть робив пропозицію каталонцям.

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L'illustre опублікував документ, який розкриває деталі пропозиції. Відзначимо, що його підписав Чікі Бегірістайн, директор з футболу Манчестер Сіті.

Згідно з документом, англійці були готові заплатити Барсі за перехід Мессі 200 мільйонів євро двома траншами. Перший мав бути здійснений у серпні 2020 року, а другий – у серпні 2021-го. Ще 20 млн каталонці могли отримати додатково, якби Лео допоміг Сіті виграти Лігу чемпіонів. Джерело зазначає, що з самим гравцем вже був узгоджений трирічний контракт із зарплатою у 40 млн фунтів за сезон.

Нагадаємо, сага закінчилася тим, що Мессі залишився у Барселоні. Ліонель дав відверте інтерв'ю, у якому зізнався, що справді хоче піти, але клуб відмовився йти назустріч його бажанню.

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