Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью не обошел вниманием сагу вокруг ухода Лионеля Месси из испанской Барселоны. На орехи досталось аргентинцу и Манчестер Сити.

На днях португальца спросили, хотел бы он подписать Лео в свою команду, утверждает Mirror.

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"В мою команду в Top Eleven (популярный спортивный симулятор – Футбол 24)? Не в Тоттенхэм, только туда. Мы в Тоттенхэме уважаем финансовый фэйр-плей. А Месси может перейти только в команду, не уважающую финансовый фэйр-плей. К таким Тоттенхэм точно не относится", – заявил Особенный.

Ранее Месси бойкотировал все мероприятия "блаугранас", требуя права на бесплатный переход в другую команду. Основным претендентом на аргентинца называли английский Манчестер Сити, в июле избежавший наказания за нарушение ФФП. Раньше Моуринью был возмущен отменой 2-летнего бана "горожан".

Однако, Барселона настаивала на выплате клаусулы в размере 700 млн евро. В конце концов, Лионель Месси вынужден был остаться в Барсе еще на один сезон.

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