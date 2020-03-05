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Моурінью заступився за Дайєра – гравець влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема

11:20 278 Читать на русском
Моурінью заступився за Дайєра – гравець влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував інцидент за участі Еріка Дайєра після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії.

 

"Ця людина образила Дайєра. Його родина була там, молодший брат не був задоволений ситуацією.

Дайєр влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема після вильоту з Кубка Англії

Я думаю, що Ерік зробив те, що ми, професіонали, не можемо зробити. Але, ймовірно, кожен з нас зробить. Я на боці гравця, і я розумію його. Вболівальники були з командою до останнього пенальті, який ми пропустили. Якщо клуб покарає його, то я не погоджуся, хоча він вчинив неправильно", – цитує Моурінью ВВС.

Нагадаємо, Тоттенхем вилетів від Норвіча в Кубку Англії, поступившись у серії пенальті. Після поєдинку трапився інцидент за участі Дайєра, який піднявся на трибуну, аби влаштувати розбірки з фанатом, який ображав його родину.

Тоттенхем у серії пенальті вилетів з Кубка Англії від Норвіча, Лестер пройшов далі – визначилися чвертьфінальні пари

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Норвіч Ерік Дайєр Ерік Дайєр Жозе Моурінью Жозе Моурінью футбольні фанати
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