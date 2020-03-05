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Моуринью вступился за Дайера – игрок устроил разборки с фанатом Тоттенхэма

11:23 38 Читати українською
Моуринью вступился за Дайера – игрок устроил разборки с фанатом Тоттенхэма
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с участием Эрика Дайера после матча 1/8 финала Кубка Англии.

 

"Этот человек оскорбил Дайера. Его семья была там, младший брат не был доволен ситуацией.

Дайер устроил разборки с фанатом Тоттенхэма после вылета из Кубка Англии

Я думаю, что Эрик сделал то, что мы, профессионалы, не можем сделать. Но, вероятно, каждый из нас сделает. Я на стороне игрока, и я понимаю его. Болельщики были с командой до последнего пенальти, который мы пропустили. Если клуб накажет его, то я не соглашусь, хотя он поступил неправильно", – цитирует Моуринью ВВС.

Напомним, Тоттенхэм вылетел от Норвича в Кубке Англии, уступив в серии пенальти. После поединка случился инцидент с участием Дайера, который поднялся на трибуны, чтобы устроить разборки с фанатом, который оскорблял его семью.

Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала

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Тоттенхэм в серии пенальти вылетел из Кубка Англии от Норвича, Лестер прошел дальше – определились пары 1/4 финала
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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Тоттенхэм - Норвич Эрик Дайер Эрик Дайер Жозе Моуринью Жозе Моуринью футбольные фанаты
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