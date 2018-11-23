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Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед буде в топ-4 АПЛ

21:34 63 Читать на русском
Моурінью впевнений, що Манчестер Юнайтед буде в топ-4 АПЛ
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вірить, що його підопічним до снаги повернутися в зону Ліги чемпіонів в англійській Прем'єр-лізі.

"Знаю, ми сильно відстаємо від перших чотирьох команд ліги, але також я знаю, що до кінця року, якщо не помиляюсь, ми маємо зіграти ще 8 матчів у Прем'єр-лізі.

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Це 24 очки. Ми будемо боротися за можливість набрати ці бали, і хоча й клуби з топ-4 робитимуть це, я вірю, що ми в підсумку будемо в першій четвірці", – наводить слова Моурінью The Sun.

Нагадаємо, що після 12-ти турів Манчестер Юнайтед іде восьмим в АПЛ. Команда під керівництвом португальського фахівця набрала 20 очок. У суботу МЮ прийме Крістал Пелас на Олд Траффорд у черговому турі ліги.

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Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас: Субота 24 листопада 2018

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас
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