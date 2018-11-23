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Зінченко в гостях у Ярмоленка, Барселона ризикує втратити лідерство – топ-5 матчів євровікенду, які треба бачити

21:00 2 Читать на русском
Зінченко в гостях у Ярмоленка, Барселона ризикує втратити лідерство – топ-5 матчів євровікенду, які треба бачити
Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко не зустрінуться на полі у матчі Вест Хем – Манчестер Сіті
Тарас Котів Тарас Котів

Барселона – Атлетіко, матч українців в АПЛ та лондонське дербі. "Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду, які не варто пропускати.

Вест Хем – Манчестер Сіті

24 листопада, 17:00. Лондон, стадіон Олімпійський

Телетрансляція в Україні не передбачена, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: українське дербі в АПЛ. Щоправда один з лідерів Вест Хема Андрій Ярмоленко травмувався і не зіграє до весни 2019-го, а Олександр Зінченко навіть після травми Менді може програти конкуренцію за місце лівого захисника іншому номінальному півзахисникові Делфу. Та і без наших тут є, на що глянути. Мануель Пеллегріні проти своєї колишньої команди і тренера, який його замінив. Сабалета проти колишніх одноклубників. Наставники та клуби, які люблять грати видовищно. Вест Хем з 3-матчевою серією без поразок і Ман Сіті, який нікому не програвав ще в АПЛ 2018/19.

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Прогноз "Футбол 24": Вест Хем буде гідно боротись, але нестача Ярмоленка, а також форма та чемпіонські амбіції команди Гвардіоли дадуть про себе знати – 1:2.

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Шальке – Нюрнберг

24 листопада, 19:30. Гельзенкірхен, стадіон Фелтінс Арена

Телетрансляція в Україні не передбачена, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Коноплянка має всі шанси повернутись і закріпитись в основі хоча б на найближчий місяць – епідемія травм практично не залишає Тедеско іншого вибору в атаці. Команди ділять останнє місце над зоною вильоту. Шальке, в якого найгірша результативність у Бундеслізі, повинен нарешті потішити своїх вболівальників. Чи потішить новий капітан збірної України? Коно вже знає, як забивати Нюрнбергу, і вміє робити це красиво.

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Прогноз "Футбол 24": 3:1 – колись же чинних віце-чемпіонів Німеччини має прорвати! Суперник з другим найгіршим захистом сезону може в цьому посприяти.

Тоттенхем – Челсі

24 листопада, 19:30. Лондон, стадіон Уемблі

Телетрансляція в Україні не каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: Лондон чекає дербі 3-ї і 4-ї команд АПЛ. Тоттенхем має шанс обійти Челсі, якщо переможе. Захисники збірної Бельгії Вертонген та Алдервейрелд проти її креативного директора Едена Азара. Челсі, який не програє в поточному сезоні, гостює в команди Почеттіно, яка за 12 турів жодного разу не зіграла внічию. Хлопці Саррі переможуть чи якась з цих серій обірветься? Нудьгувати не доведеться!

Прогноз "Футбол 24": 1:2 – Челсі на останніх секундах вирве звитягу.

Атлетіко – Барселона

24 листопада, 21:45. Мадрид, стадіон Ванда Метрополітано

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: лідер чемпіонату Іспанії їде в гості до команди, яка відстає лише на очко. Що цікаво, після домашньої поразки в минулому турі в Барси стало більше фіаско, ніж в Атлетіко, у Прімері 2018/19. Найкраща іспанська атака проти найкращого захисту. Якщо брати до уваги лише домашні ігри, то команда Сімеоне очолює турнірну таблицію: 16 очок з 18-и можливих. Барселона ж виграла лише 1 з 3-х останніх виїзних матчів Ла Ліги, причому в Мадриді проти аутсайдера Райо Вальєкано, якому до 87-ї хвилини програвала 1:2.

Прогноз "Футбол 24": 1:1 – мадридці поведуть і довго розраховуватимуть на перемогу, але атакувального генія Барселони вистачить, щоб принаймні не програти. На важливі матчі сезону команда Вальверде налаштовується дуже гідно.

Колись Андрій Шевченко робив хет-трики за Мілан проти Лаціо за менш ніж півгодини

Лаціо – Мілан

25 листопада, 19:00. Рим, стадіон Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2" (з другого тайму), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитись: битва за Лігу чемпіонів – 4-е місце наразі посідають лаціалі, але "россонері" від заповітної мети відділяє лише 1 бал. Мілан не має права програвати, адже знизу постукує ще й Рома, що відстала на якихось 2 очки. Лаціо програв іншій міланській команді вдома 0:3 на цьому ж стадіоні. Очевидно, що колектив Гаттузо – один з ключових суперників в боротьбі за четверту сходинку. Однак Мілану не вистачатиме в Римі вилученого Ігуаїна та тріо травмованих центральних захисників. Як впорається Ріно?

Прогноз "Футбол 24": команди заб'ють 2 або 3 голи, але спрогнозувати переможця майже нереально. Це буде гра на 3 результати – кому більше пощастить, той і переможе. Лаціо вдома або виграє, або програє. Хоча нічия 1:1 також не видається неймовірним результатом.

Англія13 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Манчестер Сіті: Субота 24 листопада 2018

Вест Хем
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год
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хв
Манчестер Сіті
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