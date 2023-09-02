Жозе Моурінью зовсім не так уявляв собі повернення на тренерську лаву Роми.

Португалець у матчі з Міланом вперше у сезоні був безпосередньо поряд з командою на полі. Тренер Роми щойно відбув дискваліфікацію за свої розбірки з арбітрами у минулій кампанії.

Геніальна бісіклета Леау у відеоогляді матчу Рома – Мілан – 1:2

Повернення вийшло невдалим – домашня поразка 1:2. Все почалося з пенальті, який призначили після перегляду VAR. Коли Жиру 11-метровий реалізував, Моурінью саркастично аплодував на адресу головного рефері Антоніо Рапуано і вимовив "ганьба". Про це повідомляє PressItaly24.

Вочевидь, "Особливий" зберіг образу до фінального свистка, бо відмовився давати флеш-інтерв'ю і приходити на прес-конференцію. За це йому світить ще один штраф. Рома з одним очком у трьох турах піде на міжнародну паузу в зоні вильоту Серії А.

Мілан у меншості обіграв Рому й залишився лідером Серії А – Жиру повторив рекорд Шевченка, Леау забив шедевральний гол