Зустріч двох команд Серії А, які в міжсезоння влаштували грандіозну перебудову. Мілану це вже приносить результат – новачки ведуть гру та беруть пряму участь в перемогах команди. У Роми все складніше. Паредес і Ауар ніби вже й мають в активі результативні дії, але особливих дивідендів "вовкам" це не принесло.

Мілан після двох невдач був змушений підписати провального екс-форварда Реала

Після двох осічок уболівальники на Стадіо Олімпіко чекали відповідної реакції від команди Жозе Моурінью. Натомість гості вже на старті зустрічі вийшли вперед. Лофтус-Чік заробив пенальті (чергова груба помилка Патрісіу). Жиру удар з 11-ти метрів виконав бездоганно. Це знаковий гол. Олів'є повторив рекорд Андрія Шевченка, який тримався 22 роки. Лише ці два гравці в історії Мілана забили щонайменше чотири голи за три перші тури сезону.

Частково голкіпер римлян реабілітувався, парирувати удар Пулішіча. Втім, решту команди це не дуже надихнуло. Мілан робив із суперником усе, що тільки хотів. Підопічні Моурінью лише дивом більше не пропустили аж до перерви. "Россонері" мали можливості й повинні були забивати ще бодай один м'яч.

Рафа Леау відновив справедливість уже на старті другого тайму. Челік думав, що міцно тримає португальця, але той уже лежачи спромігся перетворити подачу Калабрії в забитий м'яч. Дуже красивий акробатичний гол. Відразу Мілан міг знімати усі питання, але Лофтус-Чік не спромігся зробити Леау ще й асистентом. До речі, Рома – улюблена жертва Рафи в Серії А. В матчах з "вовками" він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

У складі господарів слід відзначити Андреа Белотті. Навіть, перебуваючи в ізоляції, він намагався здобути для своєї команди якомога більше зиску. І це вдалося. Томорі дуже недбало опікав італійця. Часто фолив. Це призвело до того, що матч для англійця завершився на 61-й хвилині. Саме стільки часу знадобилося Фікайо, щоб отримати дві жовті.

Рома отримала примарний шанс. Жозе Моурінью очікувано здійснив низку замін. Зокрема, на полі з'явився Ромелу Лукаку. Для нього це дебют. Однак кардинально вплинути на гру бельгієць не зміг. Мілан навіть у меншості контролював ситуацію, довівши справу до перемоги, хоча гол Спінаццоли в компенсований час змусив кілька хвилин понервувати. Команда Стефано Піолі залишилася лідером, вигравши усі три матчі. Рома перебуває у зоні вильоту.