Чинна угода португальського фахівця з Ліллем закінчується влітку 2024 року. Паулу Фонсека підшукує собі новий клуб.

Саррі оголосив дату завершення тренерської кар'єри

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Мілан розпочав перемовини з екс-тренером Шахтаря, які просуваються успішно. Фонсека висловив бажання попрацювати з "россонері".

Португалець був основним кандидатом на посаду тренера Марселя. Провансальці пропонували Фонсекі трирічний контракт.

Варто нагадати, Марсель – єдиний французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів. Французам вдалося здобути трофей у сезоні 1992/93, здолавши у фіналі Мілан.

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