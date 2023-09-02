Геніальна бісіклета Леау у відеоогляді матчу Рома – Мілан – 1:2
11:36 - Читать на русском
Рома поступилася Мілану у 3 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Олів'є Жиру 9’
Рафаел Леау 48’
Фікайо Томорі 61’
9’ Олів'є Жиру
48’ Рафаел Леау
61’ Фікайо Томорі
Мілан відкрив рахунок вже на 9-й хвилині. Патрісіу збив Лофтуса-Чіка, а Жиру чітко реалізував пенальті. В дебюті другої половини Рома пропустила ще раз. Леау примудрився виконати бісіклету на дуже малій висоті і ледь не лежачи пробив під стійку.
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Останні півгодини Мілан провів у меншості через другу жовту Томорі. Спінаццола скоротив відставання у компенсований час, але на більше Рома не спромоглася – 1:2.
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