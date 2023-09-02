Мілан відкрив рахунок вже на 9-й хвилині. Патрісіу збив Лофтуса-Чіка, а Жиру чітко реалізував пенальті. В дебюті другої половини Рома пропустила ще раз. Леау примудрився виконати бісіклету на дуже малій висоті і ледь не лежачи пробив під стійку.

Мілан у меншості обіграв Рому й залишився лідером Серії А – Жиру повторив рекорд Шевченка, Леау забив шедевральний гол

Останні півгодини Мілан провів у меншості через другу жовту Томорі. Спінаццола скоротив відставання у компенсований час, але на більше Рома не спромоглася – 1:2.