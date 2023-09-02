Жозе Моуринью совсем не так представлял себе возвращение на тренерскую скамью Ромы.

Португалец в матче с Миланом впервые в сезоне был непосредственно рядом с командой на поле. Тренер Ромы только что отбыл дисквалификацию за свои разборки с арбитрами в прошлой кампании.

Гениальная бисиклета Леау в видеообзоре матча Рома – Милан – 1:2

Возвращение получилось неудачным – домашнее поражение 1:2. Все началось с пенальти, назначенного после просмотра VAR. Когда Жиру 11-метровый реализовал, Моуринью саркастически аплодировал в адрес главного рефери Антонио Рапуано и произнес "позор". Об этом сообщает PressItaly24.

Очевидно, "Особенный" сохранил обиду до финального свистка, потому что отказался давать флеш-интервью и приходить на пресс-конференцию. За это ему светит еще один штраф. Рома с одним очком в трех турах уйдет на международную паузу в зоне вылета Серии А.

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