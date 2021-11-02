Інформація про заробітні плати з'явилась на сайті Calcio e Finanza. Згідно з нею, найбільше за рік отримують наставник Роми Жозе Моурінью та алленаторе Ювентуса Массіміліано Аллегрі – по 7 млн євро після сплати податків.

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Замикає трійку Сімоне Індзагі з Лаціо із чотирма мільйонами. Тренер Руслана Маліновського Джан П'єро Гасперіні заробляє 2,2 млн й посідає шосту сходинку. А от зарплати Ігора Тудора (Верона) і Стефано Колантуоно (Салерніта) поки невідомі, адже вони очолили команди під час сезону.

Після 11 турів Наполі очолює турнірну таблицю Серії А з 31 очком, а Мілан йде другим, поступаючись лише за додатковими показниками.

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Дані Calcio e Finanza: