Головний тренер Роми Жозе Моурінью ризикує отримати покарання за ігнорування заходів безпеки під час пандемії.

Перед поєдинком 11-го туру Серії А проти Мілана (1:2) Особливий порушив протокол COVID-19, повідомляє Football Italia. Жозе увійшов у роздягальню, не дочекавшись кінця перевірки на коронавірус команди суперника.

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Згідно з регламентом, колективи повинні прибувати на стадіон і виходити на поле у різний час задля уникнення контактів. Моурінью ж наказав водію автобуса Роми відкрити йому двері і випустити його, поки представників Мілана перевіряли. 58-річний фахівець ігнорував усі попередження, відтак римська поліція повідомила про порушення керівництву римлян.

"Вовки" після 11-ти турів розташувались на 4 сходинці турнірної таблиці Серії А, маючи у своєму активі 19 очок.

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