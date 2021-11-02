Моуринью и Аллегри имеют самую большую зарплату в Серии А – названы доходы всех тренеров
Стало известно, сколько за сезон зарабатывают главные тренеры коллективов Серии А.
Информация о заработных платах появилась на сайте Calcio e Finanza. Согласно ей, больше всего за год получают наставник Ромы Жозе Моуринью и алленаторе Ювентуса Массимилиано Аллегри – по 7 млн евро после уплаты налогов.
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Замыкает тройку Симоне Индзаги из Лацио с четырьмя миллионами. Тренер Руслана Малиновского Джан Пьеро Гасперини зарабатывает 2,2 млн и занимает шестую строчку. А вот зарплаты Игоря Тудора (Верона) и Стефано Колантуоно (Салернита) пока неизвестны, ведь они возглавили команды во время сезона.
После 11 туров Наполи возглавляет турнирную таблицу Серии А с 31 очком, а Милан идет вторым, уступая только по дополнительным показателям.
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Данные Calcio e Finanza: