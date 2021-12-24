Моурінью сенсаційно пропонували очолити африканську збірну – до перемовин залучали навіть міністра спорту
Федерація футболу Нігерії займається пошуком тренера на вакантне після відходу Гернота Рора місце наставника. Серед кандидатів був Жозе Моурінью.
Президент Нігерійської федерації футболу Амаджу Піннік заявив, що організація контактувала з наставником Роми, а також із двома іншими іменитими фахівцями.
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"Пезейру, ім'я якого гуляє пресою, є одним із них. Я можу сказати вам, що він один із найкращих тренерів. Ми також спілкувались з Младеном Крстаїчем, але після нашої розмови він влаштувався в один із найкращих клубів Ізраїлю – Маккабі Тель-Авів.
Вважаю, що ми робимо все, що в наших силах, а тому взаємодіємо з міністерством на всіх рівнях. Розмовляли й із Моурінью. Не збираюсь це заперечувати. Навіть міністр спорту спілкувався з Жозе. У цьому немає нічого поганого", – цитує Пінніка thisnigeria.
Зауважимо, що Нігерія під керівництвом екс-наставника Гернота Рора пробилася у фінальний раунд відбору до ЧС-2022. Жеребкування відбудеться у січні.
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