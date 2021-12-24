Президент Нігерійської федерації футболу Амаджу Піннік заявив, що організація контактувала з наставником Роми, а також із двома іншими іменитими фахівцями.

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"Пезейру, ім'я якого гуляє пресою, є одним із них. Я можу сказати вам, що він один із найкращих тренерів. Ми також спілкувались з Младеном Крстаїчем, але після нашої розмови він влаштувався в один із найкращих клубів Ізраїлю – Маккабі Тель-Авів.

Вважаю, що ми робимо все, що в наших силах, а тому взаємодіємо з міністерством на всіх рівнях. Розмовляли й із Моурінью. Не збираюсь це заперечувати. Навіть міністр спорту спілкувався з Жозе. У цьому немає нічого поганого", – цитує Пінніка thisnigeria.

Зауважимо, що Нігерія під керівництвом екс-наставника Гернота Рора пробилася у фінальний раунд відбору до ЧС-2022. Жеребкування відбудеться у січні.

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