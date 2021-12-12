Збірна Нігерії звільнила тренера-рекордсмена перед вирішальним раундом відбору на ЧС-2022
23:19 - Читать на русском
На тренерському містку збірної Нігерії відбулися зміни. Гернота Рора замінить колишній капітан команди.
Контракт німецького фахівця з Федерацією футболу Нігерії завершився, а нова угода не буде підписана, повідомляє офіційний сайт організації.
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Гернот Рор очолював збірну Нігерії протягом 64 місяців, що є рекордом в історії команди. Тимчасово "суперорлів" очолив Августін Агуавон, який був капітаном, коли збірна виграла Кубок Африки 27 років тому.
Зауважимо, що Нігерія під керівництвом Гернота Рора пробилася у фінальний раунд відбору до ЧС-2022. Жеребкування відбудеться у січні.
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