Контракт німецького фахівця з Федерацією футболу Нігерії завершився, а нова угода не буде підписана, повідомляє офіційний сайт організації.

ЧС-2022: ФІФА відхилила протести двох африканських збірних щодо зухвалих "крадіжок"

Гернот Рор очолював збірну Нігерії протягом 64 місяців, що є рекордом в історії команди. Тимчасово "суперорлів" очолив Августін Агуавон, який був капітаном, коли збірна виграла Кубок Африки 27 років тому.

Зауважимо, що Нігерія під керівництвом Гернота Рора пробилася у фінальний раунд відбору до ЧС-2022. Жеребкування відбудеться у січні.