Моуринью сенсационно предлагали возглавить африканскую сборную – к переговорам привлекали даже министра спорта
Федерация футбола Нигерии занимается поиском тренера на вакантное после ухода Гернота Рора место наставника. Среди кандидатов был Жозе Моуринью.
Президент Нигерийской федерации футбола Амаджу Пинник заявил, что организация контактировала с наставником Ромы, а также двумя другими именитыми специалистами.
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"Пезейру, имя которого гуляет по прессе, является одним из них. Я могу сказать вам, что он один из лучших тренеров. Мы также общались с Младеном Крстаичем, но после нашего разговора он устроился в один из лучших клубов Израиля – Маккаби Тель-Авив.
Считаю, что мы делаем все, что в наших силах, поэтому взаимодействуем с министерством на всех уровнях. Беседовали и с Моуринью. Не собираюсь это отрицать. Даже министр спорта общался с Жозе. В этом нет ничего плохого", – цитирует Пинника thisnigeria.
Следует отметить, что Нигерия под руководством экс-наставника Гернота Рора пробилась в финальный раунд отбора к ЧМ-2022. Жеребьевка состоится в январе.
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