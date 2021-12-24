Президент Нигерийской федерации футбола Амаджу Пинник заявил, что организация контактировала с наставником Ромы, а также двумя другими именитыми специалистами.

Сборная Нигерии уволила тренера-рекордсмена перед решающим раундом отбора на ЧМ-2022

"Пезейру, имя которого гуляет по прессе, является одним из них. Я могу сказать вам, что он один из лучших тренеров. Мы также общались с Младеном Крстаичем, но после нашего разговора он устроился в один из лучших клубов Израиля – Маккаби Тель-Авив.

Считаю, что мы делаем все, что в наших силах, поэтому взаимодействуем с министерством на всех уровнях. Беседовали и с Моуринью. Не собираюсь это отрицать. Даже министр спорта общался с Жозе. В этом нет ничего плохого", – цитирует Пинника thisnigeria .

Следует отметить, что Нигерия под руководством экс-наставника Гернота Рора пробилась в финальный раунд отбора к ЧМ-2022. Жеребьевка состоится в январе.