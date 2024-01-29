Жозе Моурінью точно не найбільш емоційний тренер, однак коли вже радіє – то радіє на повну. Двічі йому на емоціях доводилося демонструвати свої швидкісні показники, і кожного разу вони ставали своєрідною звісткою про майбутнє.

Емоції Жозе Моурінью – це завжди причина для усмішки та цікавих обговорень. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про те, як несамовита радість "Особливого" ставала передвісником перемоги у Лізі чемпіонів.

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Драма у "Театрі мрій"

В історичній для Порту та Моурінью ЛЧ 2003/2004 в 1/8 фіналу турніру доля звела амбітних "драконів" з Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона. "Червоні дияволи" були фаворитом протистояння, тому здолати їх та покласти на лопатки симпатії футбольної Європи було б удвічі приємніше.

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На Олд Траффорд МЮ знову вийшов вперед завдяки голу Скоулза, і здавалося, що підопічні сера Алекса тримають ситуацію під контролем. Час на табло минав, однак Порту не міг конвертувати свої зусилля у забитий м'яч. Правило виїзного гола давало манкуніанцям право рухатися далі по турніру, тож "дияволи" цим користувалися, затягуючи час за кожної можливості.

90-та хвилина, у ворота МЮ призначений штрафний удар. Виконувати удар пішов Бенні Маккарті. Його удар прийшовся акурат в кут, де чатував Тім Ховард. Здавалося, що в американця не виникне жодних проблем, однак той не зумів зафіксувати м'яч у руках. Коштінья на добиванні легко використав свій шанс. Порту – в 1/4 фіналу! Радість змусила Моурінью зірватися з місця та побігти радіти із командою. Кумедний забіг Жозе преса висміювала недовго, адже незабаром була змушена захоплюватися його перемогою в ЛЧ.

Перемогти "непереможних"

Коли у півфіналі ЛЧ 2009/2010 доля знову звела Інтер та Барселону, вболівальники каталонців поволі готувалися боротися за місця на трибунах "Сантьяго Бернабеу". На стадії групового етапу підопічні Гвардіоли здобули перемогу вдома та розписали з міланцями нульову нічию на виїзді. Дітище Пепа розривало суперників, тож на папері Барса дійсно виглядала сильнішою. Однак в "Особливого" був план і для цього випадку.

Перемога Інтера на Джузеппе Меацца стала для багатьох великим сюрпризом. Педро відкрив рахунок у матчі, гості завдяки тікі-таці контролювали хід гри. Але Інтеру вистачило трьох контратак, аби "поховати" суперника. У каталонців контраргументів не знайшлося, і їм не залишалося нічого, ніж плекати надію на ще один шанс, цього разу – на Камп Ноу.

Підтримати Барсу прийшов натовп у майже 100 тисяч. Мотта, який колись захищав кольори блаугранас, отримав два попередження (друге – за легендарну симуляцію Бускетса) та залишив Інтер у меншості. Ідеальні обставини, щоб знищити суперника та вийти у фінал.

Однак побудова захисних редутів – основа генія Моурінью. Інтер настільки вдало "в'язав гру", що єдине, що могли запропонувати підопічні Пепа – навіси та удари з дальньої дистанції. Лише наприкінці гри гол Піке відновив інтригу, однак міланці вистояли на характері. Емоції Моурінью можна зрозуміти.

І так, після забігу на Камп Ноу Жозе знову переміг у Лізі чемпіонів, здолавши у фіналі мюнхенську Баварію. Можливо, Особливому для успіху варто просто пригадати свої легкоатлетичні здібності?