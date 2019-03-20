Моурінью розповів, коли повернеться до тренерської діяльності

Португальський фахівець Жозе Моурінью хоче повернутися до роботи в червні та відхилив вже декілька пропозицій.

"Я не працюю тренером вже три з половиною місяця та готуюся взятися за роботу знову. За останній час у мене була можливість перезавантажитися. У тренера особливе становище, я насолоджуюся щоденною роботою. І хочу повернутися до цієї роботи з червня, з початку сезону.

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Я знаю, чого точно не хочу, й тому відхилив три-чотири пропозиції. але водночас знаю, чого хочу – це не конкретний клуб, а тип та стиль роботи. Я знаю, чого хочу і сподіваюся отримати це", – передає слова португальця beIN Sports.

Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади наставника МЮ в грудні 2018-го, на його місце призначили легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

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