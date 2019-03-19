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Доповідь для Моурінью про Барселону Райкарда: "божевільний" Пуйоль, лінивий Роналдінью і єдиний недолік 18-річного Мессі

19 березня 23:12 555 Читать на русском
Доповідь для Моурінью про Барселону Райкарда: "божевільний" Пуйоль, лінивий Роналдінью і єдиний недолік 18-річного Мессі
Жозе Моурінью і Франк Райкард / Marca

Надбанням громадськості стали відгуки скаутів, підготовлені для керманича Челсі в 2004-2007 рр. Жозе Моурінью про Барселону, що грала під керівництвом Франка Райкарда. Якими вони побачили Роналдінью, Пуйоля, Іньєсту та Мессі?

Частину повідомлень Жозе Моурінью для своїх підопічних у Челсі, які він виголосив перед матчем із Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2005/06, опублікувало видання Mirror.

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Роль розвідника "Особливого" тоді виконував сам Андре Віллаш-Боаш (пізніше він і сам очолив Челсі – Футбол 24), а його нотатки сповнені дуже яскравих фраз, деякі з них доволі важко сприймати, особливо присвячені Роналдінью і Пуйолю. Ідея полягала в тому, щоб показати, які, на думку тренерського штабу португальця, були сильні та слабкі сторони опонента.

Зокрема, Роналдінью був описаний, як той, хто "дуже погано переходить до оборонної роботи, яка є важкою ношею для нього – те, що потрібно експлуатувати; постійно симулює й легко падає".

Ще більше дивує характеристика Карлеса Пуйоля. "Агресивний, але дуже емоційний. Божеволіє від рішень арбітра, коли фолять на ньому, божеволіє від провокацій. Агресивний оборонець, намагається грати на випередження. Погано грає позиційно (виходить в атаку) та керує обороною (намагається створити офсайдну пастку, коли це неможливо)".

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З іншого боку, Андрес Іньєста та Лео Мессі отримали схвальні відгуки від Віллаша-Боаша у звітах для Моурінью. Іспанця та аргентинця, яким у той час було 20 та 18 років відповідно, хвалять за їхню якість футболу. Про Іньєсту пишуть: "Він завжди виходить із лави для запасних. Дуже динамічний гравець. Має широкий радіус дій, швидкість руху та швидкість виконання. Хитрий гравець".

Тим часом у досьє Моурінью чимало хвалять Мессі, хоч і відзначають одну слабкість: "Якість плюс швидкість, але занадто лівоногий. Такий же стиль, як і в Роналдінью. Вклинюється між лініями або грає по діагоналі. Завдяки контролю м'яча просуває команду вперед. Неймовірний у грі 1 в 1".

Нагадаємо, що зрештою Барселона виграла те протистояння з рахунком 3:2 за сумою двох матчів – на Камп Ноу поєдинок завершився унічию, а на Стемфорд Брідж "блаугранас" здобули скандальну перемогу (2:1).

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