Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской деятельности

Португальский специалист Жозе Моуринью хочет вернуться к работе в июне и отклонил уже несколько предложений.

"Я не работаю тренером уже три с половиной месяца и готовлюсь взяться за работу снова. За последнее время у меня была возможность перезагрузиться. У тренера особое положение, я наслаждаюсь ежедневной работой. И хочу вернуться к этой работе с июня, с начала сезона.

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Я не знаю, чего точно не хочу, поэтому отклонил три-четыре предложения. но одновременно знаю, чего хочу – это не конкретный клуб, а тип и стиль работы. Я знаю, чего хочу и надеюсь получить это", – передает слова португальца beIN Sports.

Напомним, Жозе Моуринью был уволен с поста наставника МЮ в декабре 2018-го, на его место назначили легенду клуба Уле Гуннара Сульшера.

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