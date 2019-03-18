Моурінью назвав найдорожчого гравця світу – це не Мессі та не Роналду

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью порозмірковував над якостями, якими повинен володіти найдорожчий гравець світу.

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Якщо говорити про економічний аспект, то важливий вік, і в цьому плані Мбаппе – найдорожчий футболіст у світі на даний момент. Якщо гіпотетично відбудеться трансфер, то він буде найдорожчим", – сказав Моурінью в ефірі beIN Sports.

Нагадаємо, 20-річний форвард перейшов з Монако в ПСЖ влітку 2018-го за 135 млн євро.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 23 матчі, в яких відзначився 26-ма голами та 10-ма асистами.

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