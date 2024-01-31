Після звільнення з Роми Моурінью разом зі своїм агентом Жорже Мендешем шукає собі нове місце роботи. Як інформує Daily Mail, посилаючись на джерела, близькі до португальського фахівця, "особливий" хотів би змінити Тен Хага на посаді наставника Манчестер Юнайтед. У приватних бесідах він заявляв, що у нього залишилися "незавершені справи" в Манчестері.

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Повідомляється, що Жозе зацікавлений у співпраці з новим власником клубу в особі Джима Реткліффа. "Його мрія – повернутися в Юнайтед", - заявив джерелу друг Моурінью.

Моурінью тренував "червоних дияволів" з 2016 до 2018 року і привів команду до перемоги в Лізі Європи та Кубку англійської ліги.

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