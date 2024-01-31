После увольнения из Ромы Моуринью вместе со своим агентом Жорже Мендешем ищет себе новое место работы. Как информирует Daily Mail, ссылаясь на источники, близкие к португальскому специалисту, "особенный" хотел бы сменить Тен Хага на посту наставника Манчестер Юнайтед. В частных беседах он заявлял, что у него остались "незавершённые дела" в Манчестере.

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Сообщается, что Жозе заинтересован в сотрудничестве с новым владельцем клуба в лице Джима Рэтклиффа. "Его мечта – вернуться в Юнайтед", - заявил источнику друг Моуринью.

Моуринью тренировал "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год и привёл команду к победе в Лиге Европы и Кубке английской лиги.

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