Моуринью стремится к сенсационному возвращению в бывший клуб – у него остались "незавершённые дела"
Жозе Моуринью хочет сменить Эрика Тен Хага на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.
После увольнения из Ромы Моуринью вместе со своим агентом Жорже Мендешем ищет себе новое место работы. Как информирует Daily Mail, ссылаясь на источники, близкие к португальскому специалисту, "особенный" хотел бы сменить Тен Хага на посту наставника Манчестер Юнайтед. В частных беседах он заявлял, что у него остались "незавершённые дела" в Манчестере.
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Сообщается, что Жозе заинтересован в сотрудничестве с новым владельцем клуба в лице Джима Рэтклиффа. "Его мечта – вернуться в Юнайтед", - заявил источнику друг Моуринью.
Моуринью тренировал "красных дьяволов" с 2016 по 2018 год и привёл команду к победе в Лиге Европы и Кубке английской лиги.
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