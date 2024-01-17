Президент Роми Ден Фрідкін втомився від конфліктної поведінки тренера і тому звільнив португальського фахівця. Жозе Моурінью постійно звинувачував суддів і відмовлявся брати провину за невдалі результати на себе. Про це інформує La Repubblica.

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Найбільше Фрідкіна вразила подія, що сталася після фіналу Ліги Європи, коли Моурінью накинувся з образами на головного арбітра матчу з Севільєю Ентоні Тейлора. Це був переломний момент – президент Роми побачив "особливого" з іншого боку.

Повідомляється, що в середині грудня Фрідкін висунув Моурінью ультиматум і поінформував його про те, що необхідно виправити ситуацію, яка склалася. Згідно з джерелом, син Фрідкіна-старшого Раян отримував від гравців Роми скарги на тренера. Раніше Моурінью неодноразово звинувачував своїх підопічних у тому, що їм не вистачає класу.

Після 20 турів Серії А Рома посідає 9-те місце турнірної таблиці.

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