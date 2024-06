Збірна Італії приїхала до Німеччини, аби захистити титул чемпіона Європи й змити ганьбу за пропуск останнього Мундіалю. Зробити це було непросто, адже апеннінці потрапили до "групи смерті" з Іспанією та Хорватією – з ними доведеться зустрітись у наступних турах. За такого розкладу "Скуадра" мала за будь-яку ціну перемагати міцну Албанію.

Найшвидший гол в історії Євро у відеоогляді матчу Італія – Албанія – 2:1

Щодо складу італійців було дві інтриги. По-перше, чи зможе зіграти Барелла, який востаннє виходив на поле аж 26 травня й пропустив багато тренувань? Лучано Спаллеті дав позитивну відповідь – Ніколо отримав місце в основі.

По-друге, було цікаво, яку схему обере алленаторе чемпіонів Європи. У відборі основною була 4-3-3, однак ближче до турніру Італія перейшла на 3-4-3 – більш зручно для лідерів Інтера, від яких збірна сильно залежить. При цьому менш зручна для Ді Лоренцо, у якого зростало навантаження. "Адзуррі" обрали четвірку з Калафйорі в центрі оборони.

Італійці, як завжди, гучно відспівали гімн – а вже за 23 секунди після стартового свистка Вестфаленштадіон заревів по-албанськи. Збій дала чи не найсильніша зв'язка з Інтера. Дімарко у простій ситуацій вкинув аут до власного штрафного, однак м'яч перехопив Байрамі.

Бастоні ж розгубився й нічого не зробив із Надімом, дозволивши розстріляти ворота з близької відстані. 1:0! Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, побивши рекорд країни 404 з Євро-2004.

