Збірна Італії в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 перемогла Албанію (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Італії приїхала до Німеччини, аби захистити титул чемпіона Європи й змити ганьбу за пропуск останнього Мундіалю. Зробити це було непросто, адже апеннінці потрапили до "групи смерті" з Іспанією та Хорватією – з ними доведеться зустрітись у наступних турах. За такого розкладу "Скуадра" мала за будь-яку ціну перемагати міцну Албанію.

Найшвидший гол в історії Євро у відеоогляді матчу Італія – Албанія – 2:1

Щодо складу італійців було дві інтриги. По-перше, чи зможе зіграти Барелла, який востаннє виходив на поле аж 26 травня й пропустив багато тренувань? Лучано Спаллеті дав позитивну відповідь – Ніколо отримав місце в основі.

По-друге, було цікаво, яку схему обере алленаторе чемпіонів Європи. У відборі основною була 4-3-3, однак ближче до турніру Італія перейшла на 3-4-3 – більш зручно для лідерів Інтера, від яких збірна сильно залежить. При цьому менш зручна для Ді Лоренцо, у якого зростало навантаження. "Адзуррі" обрали четвірку з Калафйорі в центрі оборони.

Італійці, як завжди, гучно відспівали гімн – а вже за 23 секунди після стартового свистка Вестфаленштадіон заревів по-албанськи. Збій дала чи не найсильніша зв'язка з Інтера. Дімарко у простій ситуацій вкинув аут до власного штрафного, однак м'яч перехопив Байрамі.

Бастоні ж розгубився й нічого не зробив із Надімом, дозволивши розстріляти ворота з близької відстані. 1:0! Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, побивши рекорд країни 404 з Євро-2004.

? Nedim Bajrami makes HISTORY...



His goal vs Italy is now the fastest ever goal at a EURO finals, smashing Dmitri Kirichenko's previous mark of 67 seconds back in 2004. pic.twitter.com/4klWtgJiEo — EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2024

Протягом кількох наступних хвилин албанці активно працювали на чужій половині. Був навіть заблокований удар Асані з правого кута штрафного, однак вже на 11-й хвилині рахунок зрівнявся. Чемпіони Європи розіграли кутовий, Пеллегріні подав на дальню стійку, а Бастоні відклеївся від екс-ворсклянина Сефері та замкнув головою. 1:1!

Надалі контроль гри цілковито перейшов до "Скуадри". Збірна Албанії до кінця першого тайму нічим не відповідала, відсиджуючись у низькому блоці. Рідкісні спроби вийти в контратаку не проходили – не в останню чергу через готовність італійців до тактичних фолів, однак не менше значення відігравали високі позиції центрбеків "адзуррі".

Калафйорі й Бастоні просувались з м'ячем, роздавали паси й зустрічали "орлів" за центральним колом на чужій половині.

Що найбільш важливо, перевага Італії вилилась у другий гол вже на 16-й хвилині. Затяжна позиційна атака завершилась заблокованим ударом Скамакки та відскоком на лінію півкола – а Барелла звідти завдав потужного удару в дотик. 2:2!

Таким чином, Нікола став найкращим бомбардиром у заявці "Скуадри" на Євро-2024. У його активі 10 голів.

Деякий час албанці тримались гідно, однак в останній 15-хвилинці першого тайму оборона почала сипатись. Зокрема, на 33-й хвилині шикарний розрізний пас від Жоржінью вивів Фраттезі віч-на-віч – його удар з близької відстані Стракоша перевів у каркас.

На 40-й він же Скамакка увірвався на правий край штрафного після скидки від Ді Лоренцо, пробивши низом з близької відстані. Стракоша знову врятував Албанію!

На 2-й компенсованій К'єза закинув подачу в центр штрафного, а Пеллегріні без спротиву замкнув головою. Албанії пощастило. Лоренцо пробив неточно, тож відпочивати команди відправились за рахунку 2:1 на користь Італії.

У другому таймі "адзуррі" продовжили домінувати, володіючи м'ячем 64% ігрового часу, однак збірна завдала всього 4 удари по воротах балканців. Із них вдалося вичавити один момент – на 60-й хвилині К'єза бахнув з лінії півкола після помилки захисника, але точності забракло!

Всі інші спроби не становили проблем для Стракоші. Зрештою, Італія збавила оберти й навіть почала сушити гру, що було вельми ризиковано. На останній хвилині основного часу албанці могли покарати за такий футбол – Калафйорі помилився при перехопленні діагоналі на Маная, дозволивши пробити з правого кута воротарського.

Доннарумма врятував італійців, кинувшись у ноги Рею. Нападник перекинув голкіпера, однак м'яч трішечки зачепив бік Джанлуїджі – можливо, саме тому він і пройшов паралельно воротам! У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу апеннінців з рахунком 2:1.

"Скуадра" набирає три очки й займає другу позицію, поступаючись Іспанії за різницею голів. Албанія залишається третьою, випереджаючи хорватів за тим же принципом.

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