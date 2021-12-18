"Настрій був фантастичним, гравці чітко знали, що потрібно робити проти Аталанти. Ви ніколи не зможете контролювати гру протягом 90 хвилин, тому іноді нам доводилося глибоко захищатися.

Аталанта – Рома – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Команда була чудовою у всіх аспектах. Робота судді також була чудовою, адже для агресивної і контактної гри проти Аталанти потрібні відповідні рішення рефері. Ми добре відборолися у карному майданчику, хоча знали про всі небезпеки, а потім дуже якісно забігали за спини захисникам суперника. У нас все добре виходило.

Я постійно чув, як люди кажуть, що минуло 19 місяців з останньої перемоги Роми над командою топ-5 Серії А. Тепер можете сказати, що минуло 20 хвилин", – наводить слова Моурінью Football Italia.

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