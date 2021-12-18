"Настроение было фантастическим, игроки четко знали, что нужно делать против Аталанты. Вы никогда не сможете контролировать игру в течение 90 минут, поэтому иногда нам приходилось глубоко защищаться.

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Команда была великолепна во всех аспектах. Работа судьи также была великолепна, ведь для агрессивной и контактной игры против Аталанты нужны соответствующие решения рефери. Мы хорошо отборолись в штрафной площадке, хотя знали обо всех опасностях, а потом очень качественно забегали за спины защитникам соперника. У нас все хорошо получалось.

Я постоянно слышал, как люди говорят, что прошло 19 месяцев с последней победы Ромы над командой топ-5 Серии А. Теперь можете сказать, что прошло 20 минут", – приводит слова Моуринью Football Italia.

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