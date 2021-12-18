Аталанта поступилася Ромі в 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Рома обіграла команду, яка перед стартом туру йшла у топ-п'ятірці Серії А, вперше за останні 13 таких матчів. Абрахам шокував Аталанту вже на першій хвилині гри. Згодом "вовки" забили ще. Перед перервою Мурієль, здавалося, відновив інтригу, але в другому таймі забивали лише римляни.

Рома показово розбила Аталанту – знакова перемога Моурінью, невдале повернення Маліновського

1:4 – Жозе Моурінью святкує першу перемогу в Ромі над дійсно топовим суперником. "Джалороссі" набрали 31 очко і підтверрдили намір бороттися за Лігу чемпіонів. Аталанта перервала вдалу 6-матчеву переможну серію – бергамаски поки треті з 37-ма пунктами.