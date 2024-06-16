Англійські вболівальники знову вляпалися в халепу, підтримуючи свою команду на великому турнірі.

Фанати збірної Англії почали бійку із сербськими вболівальниками перед матчем. Як повідомляє The Guardian, ініціаторами сутички стали англійські вболівальники. Вони напали на бар, де відпочивали серби.

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У сербських уболівальників почали кидати різні предмети – "все, що можна уявити", за словами очевидця. У відповідь серби почали кидати стільці. Після початку сутички на місце прибули 200 німецьких поліцейських. Англійські вболівальники зникли з місця події.

Під час сутички постраждав один чоловік, ймовірно з Бірмінгема. Він відмовився назвати своє ім'я.

16.06.2024 EURO 2024

Albanians attacking Serbians and some England?????? fanshttps://t.co/fArHXsZSnE pic.twitter.com/S43qbxQ06D — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 16, 2024