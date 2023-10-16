Моурінью допрацює з Ромою до кінця сезону, після чого залишить столицю Італії. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо. "Переговори про продовження контракту між сторонами не ведуться і ніколи не велися. Рома і Моурінью розпрощаються після закінчення контракту тренера в червні", – заявив Ді Марціо.

Зірочка Роми робив ставку на свою жовту картку – він її отримав на 90+4 хвилині

Згідно з римським журналістом Паоло Ассонья, у відносинах між керівництвом клубу і тренером є розбіжності, які стосуються меморандуму про взаєморозуміння. Власник Роми Ден Фрідкін всерйоз розглядав можливість звільнення Моурінью після поразки "джаллороссі" від Дженоа в чемпіонаті Італії з рахунком 1:4.

Минулого літа низка саудівських клубів були зацікавлені у співпраці з португальським фахівцем, проте "особливий" вирішив залишитися в Римі. На чолі Роми Моурінью провів 119 матчів, і виграв 59 із них. Під його керівництвом римська команда два роки поспіль виходила у фінал єврокубка.

Рома розгромила Кальярі, Лаціо перестріляв Аталанту, Монца з допомогою екс-зірки Металіста здолала Салернітану