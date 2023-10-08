Серія А: екс-зірка Металіста допоміг Монці здобути другу перемогу поспіль, розгромивши аутсайдера
Відбулися завершальні матчі 8-го туру Серії А 2023/24. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Італія, 8 тур
Монца – Салернітана – 3:0
Голи: Кольпані, 9, Віньято, 18, Пессіна, 82
Лаціо – Аталанта – початок о 16:00
Фрозіноне – Верона – початок о 16:00
Кальярі – Рома – початок о 19:00
Наполі – Фіорентина – початок о 21:45
Монца знову перемогла, цього разу розгромивши Салернітану. Підопічним Паулу Соузи буде потрібне чергове диво, щоб залишитися в еліті італійського футболу. "Морські коники" у нинішньому сезоні досі не перемагали. Гірші справи лише у Кальярі. Монца теж переживала не найкращий період, але сьогодні покращила собі настрій розгромом аутсайдера. Два швидких голи від Кольпані та Віньято визначили долю матчу, а крапку поставив Пессіна, реалізувавши пенальті. Папу Гомес зіграв пів години. Саме екс-легіонер Металіста розігнав атаку, яка завершилася призначенням 11-метрового. Поки з аргентинцем у складі Монца виключно перемагає.