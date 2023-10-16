Моуринью доработает с Ромой до конца сезона, после чего покинет столицу Италии. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио. "Переговоры о продлении контракта между сторонами не ведутся и никогда не велись. Рома и Моуринью расстанутся по окончании контракта тренера в июне", – заявил Ди Марцио.

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Согласно римскому журналисту Паоло Ассонья, в отношениях между руководством клуба и тренером есть разногласия, которые касаются меморандума о взаимопонимании. Владелец Ромы Дэн Фридкин всерьёз рассматривал возможность увольнения Моуринью после поражения "джаллоросси" от Дженоа в чемпионате Италии со счётом 1:4.

Прошлым летом ряд саудовских клубов были заинтересованы в сотрудничестве с португальским специалистом, однако "особенный" решил остаться в Риме. Во главе Ромы Моуринью провёл 119 матчей, и выиграл 59 из них. Под его руководством римская команда два года подряд выходила в финал еврокубка.

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