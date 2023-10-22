Римляни здобули мінімальну перемогу, хоча господарі до останнього намагалися врятуватися від поразки. У компенсований час представники Монци висловили обурення, що їхній команді нібито надто довго дають м'яч для вкидання аута.

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Жозе Моурінью заступився за персонал свого клубу в притаманному стилі. Португалець жестом показав, що тренерській лаві гостей слід менше говорити, а потім картинно зобразив плач. Джанлука Айрольді виставу не оцінив, показавши наставнику Роми червону картку.

"Чому мене вилучили? Я не знаю. Я зробив два жести у бік лави суперників, але не використав образливих слів. Минулого року ми провели чудовий матч у Монці. а після гри нас образили добрі, але ще недосвідчені люди. Сьогодні єдина лава, яка показала чудове видовище і чинила тиск на арбітра, була їхньою", – прокоментував свій вчинок Моурінью.