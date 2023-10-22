Римляне одержали минимальную победу, хотя хозяева до последнего пытались спастись от поражения. В компенсированное время представители Монцы выразили возмущение, что их команде вроде бы слишком долго дают мяч для вбрасывания аута.

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Жозе Моуринью вступился за персонал своего клуба в присущем стиле. Португалец жестом показал, что тренерской скамье гостей следует меньше говорить, а затем картинно изобразил плач. Джанлука Айрольди спектакль не оценил, показав наставнику Ромы красную карточку.

"Почему меня удалили? Я не знаю. Я сделал два жеста в сторону скамьи соперников, но не использовал обидных слов. В прошлом году мы провели отличный матч в Монце, а после игры нас оскорбили добрые, но еще неопытные люди. Сегодня единственная скамья, которая показала великолепное зрелище и оказывала давление на арбитра, была их", – прокомментировал свой поступок Моуринью.