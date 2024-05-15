Зірка збірної Італії пропустить друге Євро поспіль – він отримав третю серйозну травму в кар'єрі
Вінгер Астон Вілли і збірної Італії Ніколо Дзаньйоло отримав серйозну травму, через яку пропустить Євро-2024.
У матчі Астон Вілли з Ліверпулем (3:3) Дзаньйоло отримав серйозну травму – медики діагностували вінгеру мікроперелом стопи. Як інформує Gazzetta dello Sport, Ніколо знадобиться місяць на відновлення. Таким чином, вінгер пропустить уже другий поспіль чемпіонат Європи.
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Протягом 2020 року Ніколо двічі порвав хрестоподібні зв'язки на двох різних колінах. З цієї причини він не зіграв на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року.
У середу, 15 травня, головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті заявив, що визначився із заявкою "Скуадри адзурри" на Євро-2024 "на 70-80%".
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