У матчі Астон Вілли з Ліверпулем (3:3) Дзаньйоло отримав серйозну травму – медики діагностували вінгеру мікроперелом стопи. Як інформує Gazzetta dello Sport, Ніколо знадобиться місяць на відновлення. Таким чином, вінгер пропустить уже другий поспіль чемпіонат Європи.

Фейл чемпіона світу у матчі з 6 голами у відеоогляді гри Астон Вілла – Ліверпуль – 3:3

Протягом 2020 року Ніколо двічі порвав хрестоподібні зв'язки на двох різних колінах. З цієї причини він не зіграв на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року.

У середу, 15 травня, головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті заявив, що визначився із заявкою "Скуадри адзурри" на Євро-2024 "на 70-80%".

Астон Вілла зіграла внічию з Ліверпулем у перестрілці з камбеком – 6 голів, ще 3 скасованих, рекордний автогол голкіпера