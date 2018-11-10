Санчес хоче покинути Манчестер Юнайтед – агент чилійця розпочав перемовини з ПСЖ

Форвард МЮ незадоволений своїм становищем у клубі та прагне незабаром покинути "червоних дияволів".

Нападник манкуніанців відчуває себе нещасливим у складі Манчестер Юнайтед і планує покинути клуб, повідомляє The Times. За інформацією видання, чилієць вже повідомив про своє бажання агентові та доручив тому розпочати пошуки нового клубу для продовження кар'єри.

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29-річний футболіст незадоволений головним тренером манкуніанців Жозе Моурінью, який вкрай рідко довіряє місце на полі гравцю збірної Чилі. Нагадаємо, нещодавно португальський фахівець публічно розкритикував Алексіса на тренуванні Юнайтед. Жозе буцімто звинуватив Санчеса в тому, що той недостатньо наполегливо працює.

Варіант з продовженням кар'єри в ПСЖ здається Алексісу найбільш привабливим і його агент вже контактував з представниками парижан щодо можливого трансферу його клієнта у січні. Раніше повідомлялось, що перепоною для переходу Санчеса в ПСЖ може стати фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, Алексіс Санчес перейшов в МЮ із Арсенала на початку 2017 року.

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