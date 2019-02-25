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Моурінью: Мені подобається, що Кепа проявив характер в інциденті з Саррі

14:25 655 Читать на русском
Моурінью: Мені подобається, що Кепа проявив характер в інциденті з Саррі
Жозе Моурінью та Мауріціо Саррі / Фото independent

Екс-тренер Манчестер Юнайтед висловив свою думку щодо сутички за участі голкіпера і тренера Челсі у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті (3:4 пен.).

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

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"Мені не подобається, що Кепа поставив свого тренера і його асистента в хитке становище. На щастя, я з такою ситуацією в своїй кар'єрі не стикався.

З іншого боку, голкіпер хоче показати свій характер, свою впевненість, хоче показати, що він прагне стояти у воротах під час серії пенальті та робити сейви – і мені це подобається", – сказав Моурінью, коментуючи гру для DAZN.

Після матчу обоє винуватців конфлікту назвали цей інцидент непорозумінням.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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