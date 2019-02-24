Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Манчестер Сіті здолав лондонський Челсі у фіналі Кубка англійської ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок англійської ліги, фінал

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0, пенальті – 3:4

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Перед матчем обидва наставники трохи здивували вибором стартового складу. Зокрема, Хосеп Гвардіола поставив на пару центрбеків Отаменді-Ляпорт, хоча майже напевне мав спокусу зіграти з номінальним одним центральним оборонцем і з підмогою Фернандінью. А місце на лівому фланзі знову отримав Олександр Зінченко. Натомість Мауріціо Саррі відмовився від свого ідеального форварда Гонсало Ігуаїна й вкотре в цьому сезоні відправив вперед Едена Азара в ролі "фальшивої дев'ятки".

Зі старту поєдинку прогнозовано ініціативу захопили гравці Сіті. "Містяни" затисли лондонців на власній половині поля, але особливої гостроти в атаці не демонстрували. Манкуніанці активно "вантажили" фланги, але навіси з обох країв здебільшого ставали легкою здобиччю Давіда Луїса та Рюдігера. Лише на 22-й хвилині в Ман Сіті виник справжній момент: це Агуеро отримав класну передачу від Бернарду Сілви, поклав корпус і пробив – вище воріт.

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Челсі спробував відповісти зі стандарту після фолу Зінченка проти Педро. Проте, скористатися такою нагодою "сині" не змогли й фактично подарували м'яч обороні номінальних гостей. А на 28-й хвилині знову про себе нагадав Агуеро, пробивши низом із району півкола перед штрафним майданчиком – Кепа не дрімав.

Після цього команди взяли невеликий тайм-аут, обмінявшись лише під завісу першої половини гри напівмоментами. Спочатку Зінченко навісом із лівого флангу знайшов Отаменді, але той у падінні пробив занадто слабко. А потім аргентинець ледь не став антигероєм Сіті, коли після подачі Вілліана з кутового трохи не зрізав м'яч у власні ворота.

Обережно команди розпочали і другий тайм. Челсі традиційно відсиджувався на власній полі, а хлопці Гвардіоли в цей період втішалися володінням м'ячем. Розворушив нудний хід подій Агуеро. На 56-й хвилині Серхіо переправив м'яч у сітку воріт Кепи, але лайнсмен угледів офсайд і Джонатан Мосс гол відмінив. Відеоповтор показав правоту арбітра, хоча графіка системи VAR знову повернула питання про поза грою до порядку денного. Зрештою, проконсультувавшись зі своїми помічниками, рефері призначив вільний удар.

Ця історія змусила Челсі частіше виходити в контратаки, щоб знайти свій шанс на забитий м'яч. Як наслідок, почали з'являтися моменти. І якщо удар Давіда Луїса зі штрафного пройшов мимо, то на 66-й хвилині Канте лише дивом не забив красивий гол з льоту після прориву Азара лівим флангом. А ще за 4 хвилини небезпечно пробивав Барклі, але м'яч пройшов над перекладиною.

На 76-й хвилині в епіцентрі подій опинився Зінченко. Українець спочатку впустив собі за спину Педро, але потім героїчне перервав його простріл вздовж воріт, який вже готувався завершити точним ударом Азар. Епізод став яскравим доказом того, що Сіті "підсів" і вже не може легко виходити з-під пресингу Челсі. Тому Гвардіола вніс корективи й замінив Давіда Сілву та де Брюйне на Гюндогана та Сане відповідно.

Це дало свої плоди й Сіті з новими силами пішов вперед. Зокрема, Стерлінг міг втекти на побачення віч-на-віч із Кепою на 88-й хвилині, але Жоржінью ціною жовтої картки зупинив прорив вінгера. А вже в доданий арбітром час Отаменді довелося зробити те саме з Азаром, а удар Вілліана зі штрафного з-під поперечини витягнув Едерсон.

На 90+5-й хвилині травми зазнав ключовий виконавець Сіті – Фернандінью, замість якого Гвардіола змушений був випустити Даніло на овертайм. Це відразу позначилося на грі "містян", адже Челсі в перші 15 додаткових хвилин створив набагато більше, ніж Ман Сіті. Зокрема, били Азар і Жоржінью, а небезпечний простріл лондонців із правого флангу перервав бразильський кіпер гостей.

Зрештою, гра перейшла в спокійніше русло. Далася взнаки втома, а також велика вага потенційної помилки. Та це не завадило супермомент створити Стерлінгу. Рахім накрутив оборонців на правому фланзі, увірвався до штрафного майданчика й зряче прострілював на Агуеро, але під удар аргентинця кинувся Аспілікуета, а удар із підбору заблокував ще один оборонець – лише кутовий.

А на 119-й хвилині трапився відверто скандальний епізод. Після непоганого удару Агуеро Кепа зробив сейв і відразу просигналізував про травму. Саррі підготував заміну й місце у воротах уже мав зайняти Кабальєро, але раптово баск почав сперечатися з тренером і наполягати, що готовий грати далі. Суперечка тривала хвилини три й у ситуацію змушений був втрутитися Мосс. Зрештою, заміна не відбулася, але Саррі просто лютував на лавці й поривався піти в підтрибунне приміщення ще до кінця ігрового часу.

Цей сумбур призвів до того, що команди вже змирилися з нулями й вирішили з'ясувати стосунки в післяматчевій серії пенальті. А там Жоржінью і Давід Луїс невдало виконали свої удари й подарували трофей Манчестер Сіті. Отже, Манчестер Сіті з Олександром Зінченком в складі – володарі Кубка англійської ліги сезону 2018/19.