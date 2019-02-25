Ширер: Кепа пошив Саррі у дурні на очах мільйонів людей

Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер не добирав слів, коментуючи епізод за участі голкіпера і тренера Челсі Кепи Аррізабалаги і Мауріціо Саррі у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті (3:4 пен.).

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Кепа "очолив" Челсі замість Саррі після поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті

"Мені насправді сподобалася ідея Саррі випустити Кабальєро, адже Віллі знає більшість гравців Сіті (Кабальєро виступав за Манчестер Сіті з 2014 по 2017 рік – прим.). Це могло б дати Челсі перевагу в серії пенальті.

І коли Кепа відмовився йти з поля, Господи, у Саррі було повне право рознести того. Тут вся справа в повазі, а Кепа виставив свого тренера дурнем на очах у мільйонів людей. І це при тому, що Саррі вже знаходиться під величезним тиском і на межі того, щоб втратити роботу", – цитує Ширера The Sun.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги