toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ

Ширер: Кепа пошив Саррі у дурні на очах мільйонів людей

12:18 26 Читать на русском
Ширер: Кепа пошив Саррі у дурні на очах мільйонів людей
Мауріціо Саррі / Фото express

Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер не добирав слів, коментуючи епізод за участі голкіпера і тренера Челсі Кепи Аррізабалаги і Мауріціо Саррі у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті (3:4 пен.).

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Кепа "очолив" Челсі замість Саррі після поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті

"Мені насправді сподобалася ідея Саррі випустити Кабальєро, адже Віллі знає більшість гравців Сіті (Кабальєро виступав за Манчестер Сіті з 2014 по 2017 рік – прим.). Це могло б дати Челсі перевагу в серії пенальті.

І коли Кепа відмовився йти з поля, Господи, у Саррі було повне право рознести того. Тут вся справа в повазі, а Кепа виставив свого тренера дурнем на очах у мільйонів людей. І це при тому, що Саррі вже знаходиться під величезним тиском і на межі того, щоб втратити роботу", – цитує Ширера The Sun.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок англійської ліги Алан Ширер Кубок англійської ліги 2018/19 Манчестер Сіті - Челсі Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
8
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук