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Моуринью: Мне нравится, что Кэпа проявил характер в инциденте с Сарри

14:25 8 Читати українською
Моуринью: Мне нравится, что Кэпа проявил характер в инциденте с Сарри
Жозе Моуринью и Маурицио Сарри / Фото independent

Экс-тренер Манчестер Юнайтед высказал свое мнение относительно схватки с участием голкипера и тренера Челси Кепы Арризабалаги и Маурицио Сарри в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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"Мне не нравится, что Кэпа поставил своего тренера и его ассистента в шаткое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.

С другой стороны, голкипер хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он стремится стоять в воротах во время серии пенальти и делать сейвы – и мне это нравится", – сказал Моуринью, комментируя игру для DAZN.

После матча оба виновника конфликта назвали этот инцидент недоразумением.

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Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Теги
Англия Челси Челси Манчестер Сити - Челси Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Жозе Моуринью Жозе Моуринью Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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