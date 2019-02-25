Моуринью: Мне нравится, что Кэпа проявил характер в инциденте с Сарри

Экс-тренер Манчестер Юнайтед высказал свое мнение относительно схватки с участием голкипера и тренера Челси Кепы Арризабалаги и Маурицио Сарри в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити (3:4 пен.).

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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"Мне не нравится, что Кэпа поставил своего тренера и его ассистента в шаткое положение. К счастью, я с такой ситуацией в своей карьере не сталкивался.

С другой стороны, голкипер хочет показать свой характер, свою уверенность, хочет показать, что он стремится стоять в воротах во время серии пенальти и делать сейвы – и мне это нравится", – сказал Моуринью, комментируя игру для DAZN.

После матча оба виновника конфликта назвали этот инцидент недоразумением.

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