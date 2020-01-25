toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью – про нічию з Саутгемптоном: Тоттенхем не шукає легких шляхів

23:04 14 Читать на русском
Моурінью – про нічию з Саутгемптоном: Тоттенхем не шукає легких шляхів
Жозе Моурінью / Фото Goal

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає, що вболівальники мають бути задоволені нічийним результатом проти Саутгемптона (1:1) в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії.

 

"Саутгемптон – хороша команда. Вони грали вдома, чинили тиск в останні хвилини і забили. Але ми вижили.

Моурінью поскаржився на графік відпочинку Тоттенхема

Наші фантастичні вболівальники, які приїхали сюди сьогодні, плюс ще 50 тисяч, які підуть на домашній матч, будуть раді ще одному поєдинку. Ми не шукаємо легких шляхів! Ми працюємо. Нам не потрібен ще один матч, але він буде, тому нам потрібно все виправити. Краще зіграти внічию, ніж вилетіти.

І ми, і суперник вважали за краще б зіграти ще один матч, ніж вилетіти. Бажання виграти кубок є у всіх. Думаю, в наступному раунді буде безліч команд з Прем'єр-ліги", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, після 24-х турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 6-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 33 очки.

Кубок Англії: Саутгемптон та Тоттенхем не виявили переможця, Вест Хем покидає турнір, Челсі здолав Халл Сіті

blog_ava
Шахтар – Лех: Тайсон уже не капітан, український легіонер найкращий, дебюти новачків та експеримент з форвардом
21:00
10383
Теги
Саутгемптон - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Кубок Англії Кубок Англії 2019/20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ольмо став гравцем РБ Лейпциг
    Німеччина — 13:25884 Ольмо став гравцем РБ Лейпциг
13
год
:
48
хв
Атлетіко
13:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук