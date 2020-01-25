Моурінью – про нічию з Саутгемптоном: Тоттенхем не шукає легких шляхів

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вважає, що вболівальники мають бути задоволені нічийним результатом проти Саутгемптона (1:1) в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії.

"Саутгемптон – хороша команда. Вони грали вдома, чинили тиск в останні хвилини і забили. Але ми вижили.

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Наші фантастичні вболівальники, які приїхали сюди сьогодні, плюс ще 50 тисяч, які підуть на домашній матч, будуть раді ще одному поєдинку. Ми не шукаємо легких шляхів! Ми працюємо. Нам не потрібен ще один матч, але він буде, тому нам потрібно все виправити. Краще зіграти внічию, ніж вилетіти.

І ми, і суперник вважали за краще б зіграти ще один матч, ніж вилетіти. Бажання виграти кубок є у всіх. Думаю, в наступному раунді буде безліч команд з Прем'єр-ліги", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, після 24-х турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 6-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 33 очки.

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