Моурінью поскаржився на графік відпочинку Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью невдоволений вкрай щільним календарем "шпор".

"Я засмучений через те, що перерва настає в неправильний момент.

Лідери Тоттенхема відреагували на чутки про конфлікт з Моурінью

Перерва повинна бути до Ліги чемпіонів, а тепер перед Лігою чемпіонів у нас немає перерви. Ми повинні грати з Астон Віллою у неділю (16 лютого), а матч з РБ Лейпциг вже через два дні (19 лютого). Тому нас не надто хвилює ця перерва, якщо бути відвертим", – наводить слова Моурінью Guardian.

Нагадаємо, клуби АПЛ отримають відпочинок на два тижні у першій половині лютого.

Дербі Вічного міста, повернення Саррі в рідну гавань і помста Реала за приниження Луніна: топ-5 матчів євровікенду