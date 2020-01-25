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Моурінью поскаржився на графік відпочинку Тоттенхема

12:49 24 Читать на русском
Моурінью поскаржився на графік відпочинку Тоттенхема
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью невдоволений вкрай щільним календарем "шпор".

"Я засмучений через те, що перерва настає в неправильний момент.

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Перерва повинна бути до Ліги чемпіонів, а тепер перед Лігою чемпіонів у нас немає перерви. Ми повинні грати з Астон Віллою у неділю (16 лютого), а матч з РБ Лейпциг вже через два дні (19 лютого). Тому нас не надто хвилює ця перерва, якщо бути відвертим", – наводить слова Моурінью Guardian.

Нагадаємо, клуби АПЛ отримають відпочинок на два тижні у першій половині лютого.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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