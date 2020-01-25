Моуринью – о ничьей с Саутгемптоном: Тоттенхэм не ищет легких путей

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что болельщики должны быть довольны ничейным результатом против Саутгемптона (1:1) в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

"Саутгемптон – хорошая команда. Они играли дома, оказывали давление в последние минуты и забили. Но мы выжили.

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Наши фантастические болельщики, которые приехали сюда сегодня, плюс еще 50 тысяч, которые пойдут на домашний матч, будут рады еще одному поединку. Мы не ищем легких путей! Мы работаем. Нам не нужен еще один матч, но он будет, поэтому нам нужно все исправить. Лучше сыграть вничью, чем вылететь.

И мы, и соперник предпочли бы сыграть еще один матч, чем вылететь. Желание выиграть кубок есть у всех. Думаю, в следующем раунде будет множество команд из Премьер-лиги", – цитирует Моуринью BBC.

Напомним, после 24-х туров АПЛ Тоттенхэм находится на 6-й строчке, отставая от лидера (Ливерпуля) на 33 очка.

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