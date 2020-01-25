Кубок Англії: Саутгемптон та Тоттенхем не виявили переможця, Вест Бромвіч несподівано вибив Вест Хем з турніру

Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Не обійшлось і без несподіванок.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Брентфорд – Лестер Сіті – 0:1

Гол: Іхеаначо, 4

Вест Хем – Вест Бромвіч – 0:1

Гол: Таунсенд, 9

Вилучення: Аджаї, 72

Саутгемптон – Тоттенхем – 1:1

Голи: Буфаль, 87 – Сон, 58

Бернлі – Норвіч – 1:2

Голи: Пітерс, 72 – Хемлі, 53, Дрміч, 57

Ньюкасл – Оксфорд Юнайтед – 0:0

Міллуолл – Шеффілд Юнайтед – 0:2

Голи: Бешіч, 62, Норвуд, 84

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Вест Бромвіч завдяки швидкому голу пройшов команду Ярмоленка. Нагадаємо, українець не зміг взяти участь у поєдинку через травму.

Тоттенхем на початку другого тайму відкрив рахунок у поєдинку з Саутгемптоном. "Шпори" тримали переможний рахунок майже до фінального свистка, але на 87-й хвилині господарі зуміли вирівняти становище. На суперників очікує матч–відповідь. Також свій поєдинок переграватимуть Ньюкасл та Оксфорд Юнайтед, які розписали нульову нічию.

Лестер, Норвіч, Шеффілд Юнайтед обіграли своїх нижчолігових суперників та вийшли у наступний раунд турніру.

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