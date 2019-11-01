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Моурінью – фаворит на заміну Емері в Арсеналі

13:19 476 Читать на русском
Моурінью – фаворит на заміну Емері в Арсеналі
Жозе Моурінью / Sky Sports

Чутки про імовірний відхід Унаї Емері з посади головного тренера "канонірів" набирають обертів.

Колишній наставник Арсенала та Челсі Жозе Моурінью може очолити третій клуб Прем'єр-ліги. Мова йде про лондонський Арсенал, в якому 56-річний португалець може замінити Унаї Емері.

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Саме Моурінью вважається головним кандидатом на заняття крісла головного тренера "канонірів", які перебувають не в найкращій формі. Крім того, не додає оптимізму керівництву Арсенала нещодавній конфлікт Граніта Джаки з вболівальниками, інформує Daily Mail.

До слова, Моурінью після звільнення з Манчестер Юнайтед минулого року досі проживає в Лондоні.

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Теги
Англія Трансфери Арсенал Арсенал Жозе Моурінью Жозе Моурінью Унаї Емері Унаї Емері
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