Моурінью сподівається на запрошення від Реала – легенда мадридців може увійти в тренерський штаб одіозного португальця

Жозе Моурінью сподівається незабаром очолити мадридський Реал, якщо керівництво "вершкових" все ж звільнить Зінедіна Зідана.

Португальський фахівець уважно стежить за ситуацією на тренерському містку мадридців, інформує AS.

Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью

Моурінью відхиляє пропозиції від інших клубів, оскільки знає про можливу відставку Зідана, яка може трапитись вже найближчим часом. Екс-тренер Манчестер Юнайтед вже обговорив зі своїми помічниками плани щодо роботи в Королівському клубі. До слова, у штабі Моурінью може відбутися зіркове поповнення, стверджує Diario Sport. "Особливий" розглядає варіант із запрошенням екс-хавбека Реала Хабі Алонсо, який свого часу грав під його керівництвом.

Нагадаємо, що у Моурінью вже був досвід роботи у Реалі з 2010 по 2013 рік. Тоді зірковий португалець виграв з "вершковими" один чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи