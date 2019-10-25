toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью сподівається на запрошення від Реала – легенда мадридців може увійти в тренерський штаб одіозного португальця

18:20 341 Читать на русском
Моурінью сподівається на запрошення від Реала – легенда мадридців може увійти в тренерський штаб одіозного португальця
Жозе Моурінью / Reuters

Жозе Моурінью сподівається незабаром очолити мадридський Реал, якщо керівництво "вершкових" все ж звільнить Зінедіна Зідана.

Португальський фахівець уважно стежить за ситуацією на тренерському містку мадридців, інформує AS.

Гравці Реала посилено працюють, щоб уникнути повернення Моурінью

Моурінью відхиляє пропозиції від інших клубів, оскільки знає про можливу відставку Зідана, яка може трапитись вже найближчим часом. Екс-тренер Манчестер Юнайтед вже обговорив зі своїми помічниками плани щодо роботи в Королівському клубі. До слова, у штабі Моурінью може відбутися зіркове поповнення, стверджує Diario Sport. "Особливий" розглядає варіант із запрошенням екс-хавбека Реала Хабі Алонсо, який свого часу грав під його керівництвом.

Нагадаємо, що у Моурінью вже був досвід роботи у Реалі з 2010 по 2013 рік. Тоді зірковий португалець виграв з "вершковими" один чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Хабі Алонсо Хабі Алонсо Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук