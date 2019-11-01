Моуринью – фаворит на замену Эмери в Арсенале

Слухи о вероятном уходе Унаи Эмери с поста главного тренера "канониров" набирают обороты.

Бывший наставник Арсенала и Челси Жозе Моуринью может возглавить третий клуб Премьер-лиги. Речь идет о лондонском Арсенале, в котором 56-летний португалец может заменить Унаи Эмери.

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Именно Моуринью считается главным кандидатом на занятие кресла главного тренера "канониров", которые находятся не в лучшей форме. Кроме того, не добавляет оптимизма руководству Арсенала недавний конфликт Гранита Джаки с болельщиками, сообщает Daily Mail.

К слову, Моуринью после увольнения из Манчестер Юнайтед в прошлом году до сих пор проживает в Лондоне.

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