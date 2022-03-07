Морозюк: Росіяни, скоро в наших бомбосховищах буде більше цивілізації, ніж у вашій країні
Ірина, дружина захисника Чорноморця Миколи Морозюка, відреагувала на світову ізоляцію Росії.
"Ще порція поганих новин для росіян. Від РФ відмовилися люксові марки Gucci, Cartier, Louis Vuitton, Balenciaga, Ives Saint Laurent, Chanel і Alexander McQueen, Hermès, Chanel, Van Cleef & Arpels. Тепер їх в Росії більше офіційно не купити. І шампанське Moët&Chandon не випити. Воно більше не буде поставлятися в РФ.
Денисов: Написав Уткіну у WhatsApp – він прочитав, але мовчить. Можливо, стоїть у черзі до IKEA
І Coca-Cola з Danone теж, все таки, відмовилися від російського ринку. І ще тисячі компаній і брендів, букв не вистачить в пості, щоб все перерахувати, сорян.
Так само зусилля Путіна зачепили і інших жителів російського Рейху. Південнокорейська компанія Samsung Electronics зупинила поставки всієї своєї продукції в Росію. Як і Аpple, власне. Крім того припинили працювати в РФ – CNN і Bloomberg.
А ще в Італії були заарештовані яхти Геннадія Тимченка та Олексія Мордашова. Але це на воді. А на землі теж добро робиться. У Тоскані відібрали віллу у колишнього депутата Держдуми Олега Савченка. А в Британії українських біженців хочуть заселяти у віджаті у російських олігархів вілли.
Росіяни, скоро в наших бомбосховищах буде більше цивілізації, ніж у вашій країні. Все ще не вірите нам? Ну не вірте. За те нам вірить весь світ.
До речі, Роскомнадзор у вас вже Facebook відключив. Instagram скоро теж, мабуть, рубануть. Підкидаю комусь бізнес-план: створюйте свої соцмережі, там, де лише ви. Там вас навіть ніхто на х*й послати не зможе, як російський корабель весь світ посилає. Слава Україні!" – написала Морозюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Росія напала на Україну: мільярдер звинувачує Путіна в геноциді, зірковий чемпіон світу допомагає збирати кошти (LIVE)