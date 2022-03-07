"Ще порція поганих новин для росіян. Від РФ відмовилися люксові марки Gucci, Cartier, Louis Vuitton, Balenciaga, Ives Saint Laurent, Chanel і Alexander McQueen, Hermès, Chanel, Van Cleef & Arpels. Тепер їх в Росії більше офіційно не купити. І шампанське Moët&Chandon не випити. Воно більше не буде поставлятися в РФ.

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І Coca-Cola з Danone теж, все таки, відмовилися від російського ринку. І ще тисячі компаній і брендів, букв не вистачить в пості, щоб все перерахувати, сорян.

Так само зусилля Путіна зачепили і інших жителів російського Рейху. Південнокорейська компанія Samsung Electronics зупинила поставки всієї своєї продукції в Росію. Як і Аpple, власне. Крім того припинили працювати в РФ – CNN і Bloomberg.

А ще в Італії були заарештовані яхти Геннадія Тимченка та Олексія Мордашова. Але це на воді. А на землі теж добро робиться. У Тоскані відібрали віллу у колишнього депутата Держдуми Олега Савченка. А в Британії українських біженців хочуть заселяти у віджаті у російських олігархів вілли.

Росіяни, скоро в наших бомбосховищах буде більше цивілізації, ніж у вашій країні. Все ще не вірите нам? Ну не вірте. За те нам вірить весь світ.

До речі, Роскомнадзор у вас вже Facebook відключив. Instagram скоро теж, мабуть, рубануть. Підкидаю комусь бізнес-план: створюйте свої соцмережі, там, де лише ви. Там вас навіть ніхто на х*й послати не зможе, як російський корабель весь світ посилає. Слава Україні!" – написала Морозюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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