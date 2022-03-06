"Сподіваюсь, що мені вдасться вийти в ефір, зокрема з російськими блогерами. Все чекаю на відповідь від Василя Уткіна, він пообіцяв, але потім зник. Кажуть, що у них відключили Facebook, я написав йому у WhatsApp – він прочитав, але мовчить.

"Ішли б ви разом із вашим кораблем": екс-хавбек Спартака з укриття спробував достукатися до російських футболістів

Не знаю, можливо, Василь Уткін стоїть у черзі до IKEA, а, може, просто сумує. Чесно кажучи, хотілося почути Уткіна в нашому ефірі, першого російського блогера, який мав свою думку, як мені колись здавалося.

Кому, як не Василю, знати Київ, у якому він жив у 2012 році. Київ, який він пам’ятає: запах квітучих каштанів, де він сидів у ресторані "Курені", попиваючи коньячок і читаючи "Гаррі Поттера" українською мовою", – сказав Денисов у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, під час чемпіонату Європи 2012 року Уткін жив і працював у Києві, висвітлюючи події турніру.

До слова, після оголошення шведського бренду IKEA про відхід з російського ринку у Москві вишикувались багатокілометрові черги у магазини мережі, а між покупцями виникали справжні бійки за залишки товарів.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни